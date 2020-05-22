«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распрстраняемые в соцсетях материалы.

В Belarus Security Blog изначально выразили сомнение в достоверности подобной информации, однако затем отметили, что «не стоит исключать возможности получения [фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифом] Хафтаром авиатехники, закупленной третьей стороной, например ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров и необязательно в Беларуси».

«Пилоты могут быть частными контракторами, а не официальными военнослужащими», — пишет блог.

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Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Московским комсомольцем» назвал три версии появления МиГ-29 в Ливии. Согласно первой, истребители действительно являются российскими, а в Ливию данные самолеты прибыли с авиабазы Хмеймим в Сирии. По второй версии МиГ-29 являются египетскими, и были направлены в Ливию для действий против Турции. «И третий вариант, что эти самолеты были закуплены из резервов какой-нибудь страны Объединенными Арабскими Эмиратами, а потом переданы Хафтару», — считает эксперт.

По его мнению, МиГ-29 в Ливии могут использоваться, в частности, для уничтожения турецких беспилотников.

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

Источник: Лента.Ру