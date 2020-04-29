Российские полицейские создали онлайн-магазин по торговле наркотиками

29 апреля 2020     5
Российские полицейские создали онлайн-магазин по торговле наркотиками

В подмосковном городе Щелково задержаны пятеро сотрудников полиции по подозрению в торговле мефедроном через онлайн-магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, 27 апреля 2020 у жилого дома в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД был задержан полицейский, у которого при личном досмотре они обнаружили мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотическими средствами. При проведении осмотра тайников изъят мефедрон.

Среди задержанных полицейских двое выступали в роли закладчиков, двое — операторов и один организатор. Они создали канал в Telegram, через который сбывали запрещенные вещества, уточнил Ленте.ру источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время правоохранителям будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.

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Источник: Лента.Ру

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