Российские ученые изучат влияние аномального тепла на мерзлоту в Арктике

26 мая 2020     14
Российские ученые изучат влияние аномального тепла на мерзлоту в Арктике

Российские ученые из Томского государственного университета (ТГУ) летом отправятся в экспедицию в Арктику и оценят ущерб, нанесенный вечной мерзлоте аномально теплой погодой в этом году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

По мнению исследователей, повышение средних температур регионе в 2020 году серьезно отразится на мерзлоте. Чтобы проверить свою гипотезу, в начале августа они отправятся на юг Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО). «Составим модель того, что может быть, если это будет постоянно происходить. Посмотрим, увидим ли мы какие-то почвенные сигналы, насколько мерзлота может уйти на время», — цитируются в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории при университете Сергея Лойко.

Ученые заметили изменения в климате и процессы таяния вечной мерзлоты в Арктической зоне еще в 2019 году. Тогда возникли «зеленые оазисы», появились дождевые черви и другие нетипичные для полярных территорий живые существа.

Лойко отметил, что потепление и позеленение стали для части Арктики естественными процессами, но с 1980-х годов изменение климата и деятельность человека сильно ускорили их. В результате сейчас там можно встретить нехарактерные для тундры растения, например, маки и ромашки. С другой стороны, сократилось количество лишайников и ягеля.

Ранее стало известно, что в Арктике установилась аномальная жара, в некоторых районах температура доходила до плюс 30 градусов из-за антициклона и теплого воздуха из Сибири, где также наблюдается рекордное потепление.

Источник: Лента.Ру

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