Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе

5 июня 2020     9
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

По его словам, новый метод заключается в лазерном сканировании небесных тел с поверхности борта космического аппарата или посадочной станции. Метод предложили биологи института, на основе него были разработаны методика измерений и прибор для определения выживаемости микроорганизмов в космическом пространстве.

Способ основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам возникаемого излучения, ученые смогут сделать вывод есть ли на исследуемом объекте жизнь или нет.

При этом Панасюк отметил, что с помощью нового прибора объекты можно исследовать на расстоянии десятков и сотен километров. Однако метод на данный момент позволяет обнаружить живые организмы только на поверхности. Под слоем грунта это невозможно.

19 мая сообщалось, что перспективная российская система спутниковой связи «Гонец» находится в стадии эскизного проекта. К ее созданию приступило АО «Спутниковая система «Гонец».

Источник: Газета Известия

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