Российские ученые разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

6 мая 2020     5
Российские ученые разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

Российские ученые разработали импортозамещающую тест-систему для диагностики рака органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом сообщается на сайте закупок госкорпорации «Росатом».

На разработку технологии и организацию производства потратят 4,5 миллиона рублей.

Ученые предлагают начать производство разработанной ими системы, которая, согласно опубликованным материалам, позволяет эффективно диагностировать рак. Тесты обладают преимуществами по сравнению с существующей зарубежной техникой. Специалисты «Радиевого института имени Хлопина» в Санкт-Петербурге должны подготовить техническое задание на организацию производства.

Система позволит на ранних стадиях диагностировать злокачественные заболевания органов пищеварения и оценивать эффективность проведенного лечения. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12, которые содержатся в выдыхаемом пациентом воздухе.

«Такой диагностический комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, а главным образом повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения, что существенно повысит продолжительность и качество жизни населения», — отмечается в техзадании.

Сейчас в России используются зарубежные тест-системы. Отмечается, что их количества недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения.

Источник: Лента.Ру

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