Российские военные продезинфицировали еще три больницы в Ломбардии

5 мая 2020     9
Российские военные продезинфицировали еще три больницы в Ломбардии

Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами продезинфицировали три медучреждения в Ломбардии. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, российские специалисты совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трех больницах города.

Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили военных аплодисментами. Представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил благодарности России за оказываемую помощь.

«Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия – это регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции. И ваш приезд – это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо, России, спасибо вам», – сказал он.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

По данным Worldometer на утро 5 мая, в Италии зарегистрировано почти 212 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 29 тыс. умерли. Вылечились 82,8 тыс. пациентов.

Источник: Газета Известия

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