Российские военные провели дезинфекцию еще в трех городах Италии

10 апреля 2020     17
Российские военные провели дезинфекцию еще в трех городах Италии

Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами продолжают проводить дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей в Ломбардии. Как сообщает Минобороны РФ, работа проведена еще в трех городах: Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне.

По данным российского военного ведомства на 10 апреля, полная дезинфекция была проведена в 43 населенных пунктах Ломбардии.

Всего было обработано 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. кв. метров внутренних помещений, более 26 тыс. кв. метров дорог.

Как отмечается, в работе по дезинфекции ежедневно задействованы мобильные комплексы дезинфекционных с аэрозолем и авторазливочных станций.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В республику отправились 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

По данным Worldometer на утро 10 апреля, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 143 тыс. человек, более 18 тыс. скончались, 28,5 тыс. выздоровели.

Источник: Газета Известия

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