Российские военные провели тренировку по нанесению ракетных ударов

14 июня 2020     5
Российские военные провели тренировку по нанесению ракетных ударов

Российские военные провели тренировку по нанесению ракетных ударов комплексами «Искандер». Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», ― цитирует сообщение ТАСС.

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники. В пресс-службе подчеркнули, что боевая подготовка проводилась на фоне учений НАТО Baltops 2020, проходящих в Балтийском море.

Ранее, 8 июня, российские военные заявили, что отслеживают крупные учения НАТО Baltops, отметив, что они проводятся с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.

Источник: Газета Известия

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