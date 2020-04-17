Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

17 апреля 2020     5
Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский раскритиковал меры по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, систему пропусков. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«С пропусками ужасная ситуация. Я против этой системы. Это источники заразы, где сталкивают людей, они стоят, дышат и чихают», — рассказал боец, имея в виду очереди на проверке пропусков. Он добавил, что люди ждут май, чтобы распространение инфекции пошло на спад, но назвал ситуацию неопределенной.

Также Василевский подчеркнул, что спокойно переносит режим самоизоляции в отличие от многих людей. «У меня еще батарейки не садятся, могу еще долго протерпеть», — заключил он.

31-летний Василевский за карьеру провел 41 бой, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Он известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).

По последним данным, в мире зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся пять европейских стран: Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач больницы Денис Гусев. …


Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса. Согласно информации на …


Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»
Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский раскритиковал меры по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, систему пропусков. Его слова …


Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников
Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. Об …


Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных
Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных

Российские регионы готовятся к росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» заявили руководители субъектов РФ по итогам совещания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты