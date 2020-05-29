Российский хоккеист рассказал о билетах из США в Москву за два миллиона рублей

29 мая 2020     11
Российский хоккеист рассказал о билетах из США в Москву за два миллиона рублей

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов в прямом эфире в Instagram команды рассказал о ситуации с возвращением из США бывшего одноклубника Никиты Гусева, на данный момент выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси».

Ожиганов заявил, что Гусев не может вернуться в Россию, несмотря на приостановку сезона в НХЛ. «Мы с ним смотрели — билеты из Америки в Москву с одной пересадкой стоят 2,3 миллиона рублей на семью. Поэтому он пока посидит в США», — отметил хоккеист.

27 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о планах возобновить сезон в конце июля в формате плей-офф из 24 команд. Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Финансовые потери лиги из-за досрочного завершения сезона были оценены в 1,3 миллиарда долларов.

Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт прошлым летом. Его зарплата составляет 4,5 миллиона долларов за сезон. С 2015 по 2019 год хоккеист выступал за СКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Источник: Лента.Ру

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