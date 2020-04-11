Российский игрок НХЛ объяснил переезд в США и пожалел соотечественников

11 апреля 2020     2
Российский игрок НХЛ объяснил переезд в США и пожалел соотечественников

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров объяснил свой переезд в США и рассказал об отношении к соотечественникам. Текст прямой трансляции с участием хоккеиста в Instagram приводит Sport24.

24-летний Задоров признался, что у него сохранилось желание жить в России. Однако хоккеист считает, что его семье будет безопаснее в США. «В местных школах или университетах нет коррупции. Здесь можно вложить деньги, рассчитывать, что твой бизнес поддержат. Цены на нефть не влияют на деньги. Стабильность — самое главное», — заявил игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он также отметил, что хотел бы видеть позитивные изменения на родине. Задоров признался, что ему «жаль людей в России». Он отметил, что пожилые граждане в его родной стране вынуждены выживать.

Задоров перебрался в Северную Америку в 2012 году и начал выступать за канадский клуб «Лондон Найтс» из хоккейной лиги Онтарио. В 2013 году россиянин перешел в клуб НХЛ «Баффало Сейбрс». Хоккеистом «Эвеланш» защитник стал в 2015 году.

Задоров привлекался к играм за сборную России. В 2019 году в Словакии он стал бронзовым призером чемпионата мира в составе национальной команды.

Источник: Лента.Ру

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