Российский космический мусор приняли за метеоритный дождь

25 мая 2020     12
Российский космический мусор приняли за метеоритный дождь

Жители австралийского города Виктория засняли на камеру «метеоритный дождь». Однако позже стало известно, что это обломки российского космического корабля, пишет Tech Times.

Местные жители указывают, что наблюдали явление около 20 секунд, после чего оно исчезло. Вместе с тем, сотрудники Университета Южного Квинсленда проанализировали видео очевидцев и заявили, что это третья ступень российской ракеты-носителя

«Низкая скорость, около шести километров в секунду, является характерным признаком того, что это космический мусор», — отметил профессор астрофизики Джонти Хантер (Jonti Hunter).

22 мая с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». С космодрома запустили спутник Минобороны России, который должен предупреждать о ракетных ударах.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Морской буксир «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу госиспытаний
Морской буксир «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу госиспытаний

Экипаж морского буксира «Андрей Степанов» вместе с заводской сдаточной командой приступил к очередному этапу государственных испытаний в Чёрном море. На …


Чтобы снять двух туристов со скалы, спасатели Крыма использовали альпинистское снаряжение
Чтобы снять двух туристов со скалы, спасатели Крыма использовали альпинистское снаряжение

В районе крымского поселка Орджоникидзе двое мужчин застряли на горе Лысая и не смогли самостоятельно спуститься. Выйдя в однодневный поход …


Севастополец похитил дорогой алкоголь, чтобы отметить день рождения
Севастополец похитил дорогой алкоголь, чтобы отметить день рождения

В Гагаринском районе Севастополя неизвестный похитил из магазина бутылку виски стоимостью 4500 рублей. Владелец торговой точки обратился в полицию. Сотрудники …


В Крыму шесть новых случаев коронавируса
В Крыму шесть новых случаев коронавируса

По данным на утро 25 мая, в республике еще шесть человек заболели коронавирусом. Таким образом с начала пандемии число случаев …


В Севастополе от коронавируса умерла женщина
В Севастополе от коронавируса умерла женщина

На утро 25 мая стало известно ещё об одной смерти от коронавирусной инфекции в Севастополе. Об этом во время аппаратного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты