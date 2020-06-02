Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом

2 июня 2020     20
Российский олигарх отдал миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом

Российский олигарх, основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко, который входит в число богатейших людей страны, вместе с женой пожертвовал 2,9 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

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00:01 — 18 мая

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Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

По его словам, на средства приобрели 17 миллионов единиц медицинских товаров для учреждений здравоохранения и соцзащиты. Кроме того, часть пожертвования пошла на поддержку организаций, которые работают с наиболее уязвимыми к инфекции гражданами. Речь идет о пожилых людях, семьях в трудной ситуации и инвалидах.

Ранее американский миллиардер, основатель Twitter Джек Дорси заявил, что отдал миллиард долларов, что эквивалентно трети его личного состояния, на борьбу с коронавирусом. Пожертвование также сделал основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда. Супружеская пара направила на борьбу с инфекцией 100 миллионов долларов. Это менее 1 процента от их состояния.

Источник: Лента.Ру

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