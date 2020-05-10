Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии

10 мая 2020     1
Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай поверил в фейковую новость о запрете пропаганды традиционных ценностей в Бельгии. Ее содержание он пересказал в эфире местного телеканала НТС таким образом, будто это реальное решение властей зарубежной страны. На это обратил внимание Twitter-аккаунт сатирического издания «Панорама».

В эфире ведущая и гости, среди которых был и омбудсмен, обсуждали, почему важно дополнить Конституцию России семейными ценностями. «Если бы наша с вами встреча произошла в Бельгии, то мы бы были привлечены к уголовной ответственности от 5 до 7 лет, поскольку недавно в Бельгии был принят закон, запрещающий пропаганду семейных ценностей», — сказал Буцай.

Материалы по теме

00:01 — 12 июля 2018

Он также подчеркнул, что со стороны Запада «ведется активный натиск», чтобы навязать России «свою так называемую культуру». По словам омбудсмена, многие жители страны, переезжавшие в европейские страны, позже возвращаются, «бегут обратно» в Россию. Выпуск передачи доступен на YouTube-канале НТС.

Выдуманная новость появилась на сайте агентства «Панорама», которое позиционирует себя как сатирическое издание. В опубликованном шуточном сообщении говорится, что закон был принят национальным парламентом 14 февраля после целого года долгих обсуждений и дискуссий.

На самом деле подобные законопроекты в стране не рассматривались. В новости в том числе приводится цитата вымышленного спикера парламента Бельгии Марка Кааскопера о том, что принятие закона является «исторической победой бельгийского народа над мракобесием и средневековыми предрассудками».

В августе 2019 года несколько СМИ и блогеров поверили в выдуманную новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka). Автором фальшивого текста также была «Панорама».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии
Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай поверил в фейковую новость о запрете пропаганды традиционных ценностей в Бельгии. Ее …


В «Бессмертном полку» не узнали Генриха Гиммлера и записали в герои войны
В «Бессмертном полку» не узнали Генриха Гиммлера и записали в герои войны

Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера и …


Россия пригрозила США «серьезным разговором» из-за постов о победе над нацизмом
Россия пригрозила США «серьезным разговором» из-за постов о победе над нацизмом

Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании. …


В Крыму в День Победы не штрафовали нарушителей самоизоляции
В Крыму в День Победы не штрафовали нарушителей самоизоляции

В Крыму было принято решение никого не штрафовать 9 мая.  Об этом сообщил Сергей Аксенов на заседании штаба по предотвращению …


В Крыму тренер по ММА избил продавца за требование надеть маску
В Крыму тренер по ММА избил продавца за требование надеть маску

Боец ММА избил женщину-продавца магазина в поселке Новый Свет за сделанное ею замечание. Боец зашел в один из продуктовых магазинов Нового Света …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты