Российский регион досрочно завершил дорожный ремонт

15 июня 2020     11
Российский регион досрочно завершил дорожный ремонт

В Белгородской области досрочно завершены работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает деловой журнал «Инвест-Форсайт».

В порядок привели 165 километров дорог и 90 объектов на них. 90 километров приходятся на дороги регионального значения, остальные 75 — на дороги местного значения.

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00:02 — 30 декабря 2019

Объем финансирования работ составил 1,9 миллиарда рублей, свыше миллиарда из этой суммы обеспечил федеральный бюджет.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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Российский регион досрочно завершил дорожный ремонт

В Белгородской области досрочно завершены работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает деловой журнал «Инвест-Форсайт». …



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