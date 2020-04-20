Российский Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского Boeing

20 апреля 2020     14
Российский Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского Boeing

Российский истребитель Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8А Poseidon. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США.

Американский самолет был перехвачен российским во время полета в международном воздушном пространстве над Средиземным морем два раза за 100 минут, сообщается в пресс-релизе флота. Оба раза во время маневра Су-35 пролетел 25 футах (7,62 метра) от P-8А Poseidon.

Второй перехват, по оценке американских военных, был выполнен непрофессионально. Отмечается, что скорость Су-35 была слишком высокой, из-за чего под угрозу была поставлена безопасность обоих самолетов. В частности, действия российского экипажа привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя P-8А Poseidon.

16 апреля 6-й флот ВМС США также рассказал об опасном перехвате своего самолета российским истребителем Су-35. По словам американских военных, российский Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии менее восьми метров.

Источник: Лента.Ру

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