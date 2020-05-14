Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса

Российское правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Поясняется, что авиакомпании получат средства на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. До 60 процентов субсидии можно будет потратить на зарплаты персоналу. Остальные деньги можно будет пустить на лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.
В правительстве уточнили, что при разработке этого постановления проводились активные консультации с участниками рынка.
В конце апреля в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что не менее 20 процентов авиакомпаний, в том числе национальных, могут уйти с рынка до конца текущего года на фоне сложившихся из-за пандемии коронавируса обстоятельств. «Без прямой финансовой поддержки со стороны государства очень многие авиакомпании, включая и ряд российских грандов авиабизнеса, не смогут пережить пандемию, особенно если остановка полетов затянется до третьего квартала», — уточнили в организации.
Авиационная отрасль столкнулась с серьезными проблемами в связи со вспышкой коронавируса. Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. 15 апреля президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли средства в качестве экстренной поддержки.
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Источник: Лента.Ру