Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса

15 апреля 2020     1
Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса

Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса. В них будет наблюдаться ситуация некоторого демонтажа доминирования государства в публичных практиках. Об этом в интервью РИА Новости рассказал социолог и урбанист Петр Иванов.

По его словам, в России возникнет переосмысление муниципальной деятельности, поскольку большая часть мест, где люди вместе собираются, — это муниципальные учреждения, а там больше всего сильна государственная ответственность. «Еще в силе кружки и секции, которым сложно перестраиваться. Коммерческий клуб сможет проводить занятия на летней площадке, а муниципальному клубу просто запрещено», — говорит урбанист.

Материалы по теме

00:02 — 2 марта

Попали в переделку

Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России

«Нам стоит бояться не вируса, а среды, которая позволяет неконтролируемо распространяться вирусу, а именно такая среда у стандартного мегаполиса типа Сингапура и Москвы. В Москве невозможно уследить, кто с кем контактировал — все со всеми», — поделился Петров. Он напомнил о «городах-садах», способствующих равномерному расселению.

Также исследователь рассказал о концепции «счастливого конца света», когда определенная часть жителей района берет на себя ответственность за него и наводит свои адекватные порядки. Таким людям даже конец света не страшен — они сами регулируют свой быт и решают сложные ситуации.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что только 27 процентов российских городов могут считаться благоприятными для жизни граждан.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Роснефть» и нацпарк «Русская Арктика» нашли разлагающие нефтепродукты бактерии
«Роснефть» и нацпарк «Русская Арктика» нашли разлагающие нефтепродукты бактерии

Специалисты «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых может …


Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса
Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса

Российским городам предрекли больше свободы после эпидемии коронавируса. В них будет наблюдаться ситуация некоторого демонтажа доминирования государства в публичных практиках. …


Найден способ безопасного загара на пляже после пандемии коронавируса
Найден способ безопасного загара на пляже после пандемии коронавируса

В Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает The Sun. Дизайнеры компании …


В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции
В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции

В суды Москвы поступили 12 дел, связанные с нарушением режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» …


Более 2 тыс
Более 2 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составлено за сутки в Москве

Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля. Новость дополняется Источник: Газета Известия



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты