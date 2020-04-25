Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

25 апреля 2020     12
Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для российских предприятий. Соответствующий указ главы правительства опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о малых и средних предприятиях в отраслях, пострадавших от коронавируса. Они смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Отмечается, что отсрочка будет действовать от четырех месяцев до полугода.

После этого компании смогут воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам. Их можно будет выплачивать равными долями в течение года.

Мера поддержки будет доступна тем компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов МСП. Пострадавшими считаются в том числе общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в постановление правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Ранее Минэкономразвития назвало цену одного дня карантина для России. По данным ведомства, за сутки из-за ограничений экономика теряет около 100 миллиардов рублей.

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Источник: Лента.Ру

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Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса
Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для российских предприятий. Соответствующий указ главы правительства опубликован на портале …



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