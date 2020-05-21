Российским музеям разрешили возобновить работу с 1 июня

Музеи в регионах могут возобновить работу с 1 июня. Об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре 21 мая.

«В принципе музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку-потихонечку начать эту деятельность. В зависимости, разумеется, от того, какова позиция губернатора по этому вопросу в каждом отдельном регионе», — сказала министр.

Музеи по всему миру также возобновляют свою работу. Так, сразу несколько культурных учреждений Италии принимают посетителей с 19 мая. При этом римские музеи открыли свои двери на экспериментальной основе, там возобновление работы будет проходить в два этапа.

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