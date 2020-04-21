Российского авторитета заочно арестовали за убийство вора в законе Япончика

21 апреля 2020     12
Российского авторитета заочно арестовали за убийство вора в законе Япончика

В Москве заочно арестовали фигуранта дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в преступной среде как Япончик. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте российского авторитета Ильи Симонии (Махо). Он будет заключен под стражу на два месяца, как только окажется на территории России по собственной воле или вследствие экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он объявлен в розыск.

По версии следствия, сообщником в убийстве был криминальный авторитет Муртаз Шадания, который довез снайперскую винтовку до места преступления у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и там передал киллеру, спрятавшемуся в автомобиле «ГАЗель», припаркованном возле заведения.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что Муртаз Шадания был задержан в Москве и отправлен в СИЗО как предполагаемый соучастник преступления.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана и был застрелен. Пуля попала в живот авторитету. Его госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

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Источник: Лента.Ру

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