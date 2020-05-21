Российского олигарха заподозрили в вывозе из России яиц Фаберже

21 мая 2020     13
Российского олигарха заподозрили в вывозе из России яиц Фаберже

Подведомственная Минкульту России организация «РОСИЗО» в конце апреля 2018 года отправила в Панаму посылку с несколькими пакетами общей стоимостью 47 миллионов долларов, сообщает The Intercept. Посылка была адресована компании, принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, который, как подозревает издание, мог таким образом вывезти из страны яйца Фаберже спустя несколько недель после того, как США внесли его в свой санкционный список.

Из сопроводительных документов следует, что в пакете были антикварные предметы. Один из них идентифицирован как «Faberge Russia». Представители Вексельберга, музея Фаберже и российского Минкульта не ответили на запросы об идентификации отправленных предметов.The Intercept подчеркивает, что содержимое посылки неизвестно, есть вероятность, что самые известные произведения Фаберже — пасхальные яйца — все еще находятся в России.

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Виктор Вексельберг попал в американский санкционный список в апреле 2018-го. Это существенно отразилось на стоимости его активов и привело к значительным рискам для всего бизнеса. В конце того же года олигарх подал петицию властям США с просьбой отменить ограничения. Осенью 2019-го кипрская компания Вексельберга Lamesa Investments Limited не смогла получить проценты по займу, который выдала британскому банку Cynergy.

Вексельберг также известен любовью к произведениям ювелира Карла Фаберже. Коллекция миллиардера насчитывает более 200 предметов и считается одним из самых значимых собраний в мире. Среди прочего в ней есть девять ювелирных пасхальных яиц, которые были куплены в 2004 году у семьи Форбс. Яйца выставлялись в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге.

Ювелирный дом Фаберже основан в России ювелиром Густавом Фаберже в 1842 году. Под управлением сына Густава, Карла, дом стал известнейшим отечественным производителем ювелирных изделий. После революции 1917 года марка значительно обесценилась и была в 1951 году продана сыновьями Карла Фаберже американцу Сэму Рубину всего за 25 тысяч долларов. В 1989 году Unilever приобрела косметическую корпорацию Faberge за 1,55 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру

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