Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию

26 мая 2020     12
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд продолжает рассмотрение дела майора вооруженных сил Николая Заикина, которого обвиняют в получении взяток за отправку солдат в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как установило следствие, в начале 2018 года Заикину и старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) капитану 3-го ранга Антону Даниловскому поручили отобрать военнослужащих для командировок в Сирию. Майор решил воспользоваться ситуацией и создал устойчивую группу, с помощью которой получал взятки. В эту схему он вовлек и Даниловского, который должен был включать кандидатов в соответствующие списки. Поиском военнослужащих занимался сам Заикин.

Заикин договорился, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков Даниловский будет получать по 15 тысяч рублей, а за офицеров — по 50 тысяч рублей. Деньги выделялись майором из общей суммы взятки. Всего российские военные получили таким образом 340 тысяч рублей, 160 тысяч из них достались капитану.

Следствие обвиняет Заикина в организации получения взяток группой лиц по предварительному сговору. Сам военный свою вину отрицает и утверждает, что его оговорил сообщник. Тот, в свою очередь, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военным прокурором после задержания ФСБ.

Следующее заседание по делу майора назначено на 29 мая. Даниловский получил два года лишения свободы, а также лишился звания капитана и права занимать некоторые должности. Кроме того, суд принял решение взыскать с осужденного равную полученным взяткам сумму.

Источник: Лента.Ру

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