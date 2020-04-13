Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» представители компаний.
Для того, чтобы клиент получил компенсацию, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб. Например, от наводнения или пожара. В случае с коронавирусом подобных потерь нет.
Кроме того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, которые связаны с пандемией коронавируса. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.
При этом сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, однако косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50 процентов, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Обычное страховое покрытие по риску, в который может входить распространение коронавируса, как правило предусматривает возмещение лишь в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Ранее в России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса. Автор предложения, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал «забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета» и отметил, что в такой ситуации все сопутствующие риски будут оправданы.
В марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру