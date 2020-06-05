Российскую ЧВК заметили после поражения армии Хафтара

5 июня 2020     12
Российскую ЧВК заметили после поражения армии Хафтара

Российская частная военная компания (ЧВК) покинула город Бани-Валид в Ливии после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара потерпела поражение под Триполи. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах с колонной замечены Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», Урал 4320, гаубицы M-30 и кустарные бронеавтомобили.

25 мая стало известно об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

Как сообщалось 4 июня, силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии отбросили Ливийскую национальную армию (ЛНА) от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Источник: Лента.Ру

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