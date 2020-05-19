«Ростелеком» и Tele2 объединят розницу

19 мая 2020     17
«Ростелеком» и Tele2 объединят розницу

«Ростелеком» и Tele2 объединят розничные сети в одном юридическом лице. Об этом во вторник, 19 мая, ходе вебконференции по финансовым и операционным результатам за 1 квартал 2020 года сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы приняли решение объединить розничные сети «Ростелекома» и Tele2 в одном юридическом лице, для того чтобы проводить единую политику оптимизации. Мы считаем, что это даст нам хороший результат с точки зрения операционных, финансовых результатов, а самое главное — с точки зрения качества нашей работы с клиентами», — сказал он.

Вся деятельность по управлению розницей будет осуществляться из единого центра, добавил глава «Ростелекома». «За это будет отвечать команда Tele2, в силу того что масштаб розницы Tele2 больше, поэтому именно они будут управлять теми офисами, которые сейчас находятся на балансе «Ростелекома», — отметил Осеевский.

Глава «Ростелекома» уточнил, что сейчас у компании действует две части розничных подразделений. «В «Ростелекоме» эта деятельность вынесена в отдельное юридическое лицо — «Ростелеком розничные системы». Практически вся недвижимость, которая используется нами более, чем на 90% является нашей собственностью, в отличие от Tele2, которая в своей модели использует более легкие варианты привлечения партнеров», — сказал он.

Решение об объединении розничных сетей только принято, пояснили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома». Сейчас будут прорабатываться организационные детали. Розничная сеть Tele2 включает 3350 салонов, а «Ростелекома» — более 800. При этом оба бренда сохранятся, и не будет изменений и в работе розницы Tele2 по системе франчайзинга.

Источник: Газета Известия

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