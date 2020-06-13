Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России

В настоящий момент другие страны не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, передает РИА Новости.

По ее словам, российская сторона находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами. «Речь идет о возможности начать такие путешествия где-то с середины июля, где-то речь идет об августе. Но конкретных дат, чтобы была подтверждена готовность принимать наших туристов, пока нет», — отметила Догузова.

Ранее в Ростуризме заявили, что курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Отмечалось, что первый месяц лета уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры.

Аналогичную дату называл зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Источник: Лента.Ру