Росздравнадзор приостановил обращение ряда российских аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ отечественного производства, два из которых загорелись в больницах.

Музей Черноморского флота запустил онлайн-экскурсии Музей Черноморского флота выходит в интернет – сотрудники учреждения открыли YouTube-канал, где начали публиковать видеоэкскурсии по выставочным залам и фондам …



В Севастополе на Северной стороне ограничат движение транспорта Временное ограничение движения транспорта на Северной стороне Севастополя введут для ремонта воздушной линии электропередач. Ограничения коснутся всех средств, кроме транспорта …



В Севастополе совместное распитие спиртного закончилось грабежом В дежурную часть по Ленинскому району Севастополя обратился 39-летний житель Крыма, который заявил, что у него открыто похитили планшет и …



СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге 11:42 Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба …

