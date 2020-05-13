Росздравнадзор приостановил обращение ряда российских аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ отечественного производства, два из которых загорелись в больницах.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ отечественного производства, два из которых загорелись в больницах.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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