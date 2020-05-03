Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера

3 мая 2020     6
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) на благотворительность в День Гарри Поттера. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов», — написала Роулинг.

Денежные средства будут поделены между двумя британскими организациями: одна помогает бездомным, а другая — жертвам домашнего насилия.

«Гарри Поттер» — серия романов, написанная Джоан Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Всемирный день Гарри Поттера отмечается 2 мая, в день, когда, согласно мифологии сюжета, состоялась битва за волшебную школу Хогвартс, и закончилась Вторая магическая война.

Источник: Лента.Ру

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