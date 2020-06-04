Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

4 июня 2020     7
Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

Члены русскоязычной общины начнут патрулировать один из районов Нью-Йорка для защиты от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости .

Автор инициативы Исаак Болтянский рассказал, что русскоговорящие намерены защитить Бруклин от мародеров и предотвратить беспорядки. Волонтеры занимаются поиском подготовленных протестующими тайников с потенциально опасными предметами, такими как камни или коктейли Молотова.

Болтянский также заявил, что считает несправедливым отношение американских властей к полиции. «Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось. Мы хотим объединить наши голоса и попросить, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции право использовать ту силу и навыки, которые они должны демонстрировать», — добавил он.

В короткие сроки организаторам патрулирования удалось привлечь более 500 человек. К инициативе также присоединились представители других общин.

Ранее генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам
Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам

00:34 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступит на виртуальном Глобальном саммите по вакцинам, проведение которого запланировано на 4 июня. Об …


Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO
Шубенков, Алиев и Кацалапов рассказали о впечатлениях от участия на турнире по CS:GO

00:38 Чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, а также фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов …


МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, при проверке …


Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих
Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

Члены русскоязычной общины начнут патрулировать один из районов Нью-Йорка для защиты от протестующих. Об этом сообщает РИА Новости . Автор …


Определены сроки очистки водоемов от топлива в Норильске
Определены сроки очистки водоемов от топлива в Норильске

Очистка водоемов в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ в Норильске займет две недели. Об этом сообщил первый …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты