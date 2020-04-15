Рынку нефти предсказали откат до уровня 1990-х годов

Мировой спрос на рынке нефти в апреле 2020 года снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что является минимальным уровнем с середины 1990-х. Об этом говорится в апрельском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Спрос и цены на нефть падают с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей снижение деловой и транспортной активности, а также мартовского развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Эксперты предсказывают, что во втором квартале спрос упадет на 23,1 миллиона баррелей в сутки ниже уровня 2019 года.

Материалы по теме 22:33 — 12 апреля

Во втором полугодии он начнет постепенно восстанавливаться, считают аналитики. Однако даже в случае снятия ограничений на передвижения и работу, введенных из-за эпидемии почти в 200 странах, в декабре спрос по-прежнему будет на 2,7 миллиона ​​баррелей в сутки ниже уровня 2019-го, а по итогам года он снизится на 9,3 миллиона баррелей. Таким образом, спрос ликвидирует рост, накопленный за десятилетие.

Как отмечается в докладе МЭА, кризис одновременно спроса и предложения на рынке нефти в текущем году привел к тому, что мировая экономика оказалась под сильнейшим давлением со времен Великой депрессии 1930-х. Не исправила ситуацию и новая сделка ОПЕК+ от 12 апреля, когда страны согласовали сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Хотя соглашение не привело к немедленному росту цен на нефть, оно помогает сдерживать рост запасов сырья, пояснили в агентстве.

Цены на нефть после публикации доклада МЭА пошли вниз. Так, июньские фьючерсы на сырье марки Brent в среду, 15 апреля, опускались до 28,01 доллара за баррель, потеряв больше двух долларов от уровня открытия. Контракты на нефть WTI с поставкой в мае падали до 19,25 доллара за баррель, что на 1,5 доллара ниже начала торгов.

Источник: Лента.Ру