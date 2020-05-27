Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза

В апреле 2020 года в Москве было продано 8,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что в три раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом в среду, 27 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным подержанным автомобилем стал седан Volkswagen Polo: в апреле жители Москвы купили 216 таких машин. На втором месте находится Ford Focus, который выбрали 215 москвичей. Третье место занимает Hyundai Solaris — 199 проданных машин.

В топ-5 самых популярных моделей на вторичном рынке Москвы в апреле вошли также Kia Rio (154 ед.) и Toyota Camry (151 ед.).

Самыми популярными марками на вторичном рынке столицы в прошлом месяце стали Mercedes-Benz (644 ед.), Lada (640 ед.), Volkswagen (612 ед.), BMW (600 ед.) и Kia (558 ед.).

30 января сообщалось, что самым популярным автомобилем с пробегом в Москве в 2019 году стал Ford Focus.