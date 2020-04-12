РЖД временно сократят периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах.Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — говорится в сообщении.

РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.

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