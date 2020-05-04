С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений. Об этом в понедельник, 4 мая, говорится на сайте правительства страны.

Так, с 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с соблюдением ряда противоэпидемических мер.

Кроме того, будет дано разрешение на осуществление деятельности объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологий, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг. Спортивным командам позволят проводить тренировки.

Ослабление ограничений будет проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер, рекомендованных министерством здравоохранения.

Ранее 4 мая стало известно, что на Украине за сутки выявили 418 новых случаев заболевания COVID-19, 15 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Общее число инфицированных с начала вспышки заболевания в стране достигло 12 331, Всего скончались 303 пациента, а выздоровели 1619 человек.

Накануне бизнесмены из Львова, Харькова, Чернигова, Винницы, Киева и других городов в первой половине дня собрались на Площади независимости в центре столицы и провели митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием ослабить карантинные меры и позволить компаниям работать.

22 апреля в стране ввели электронный контроль соблюдения режима самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 4 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 248 тыс. человек, вылечились — 1,15 млн.