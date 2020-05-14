Саакашвили начал в Facebook набирать команду реформаторов Украины

14 мая 2020     11
Саакашвили начал в Facebook набирать команду реформаторов Украины

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.

«Вас приветствует команда Национального совета реформ Украины! Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал Саакашвили.

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Обязательным требованием для кандидатов станет свободное владение английским языком. Будущим коллегам Саакашвили нужно иметь пятилетний опыт работы по специальности и рекомендации от прежних работодателей. Тем, кто захочет стать «реформатором», придется также записать короткое видео.

Уточняется, что соискателей ждет интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста. В списке необходимых специалистов юристы, PR-специалисты, копирайтер, менеджер, бухгалтер и другие. Собеседования с потенциальными кандидатами будут проводить с 19 мая.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Вскоре после этого Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в знак несогласия с кадровой политикой украинских властей. Зеленский заявил, что решение грузинской стороны является ошибкой, пообещав не применять в ответ зеркальных мер.

Источник: Лента.Ру

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