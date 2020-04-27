Саакашвили оценил возможность назначения вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины. Возможность своего назначения он оценил в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

«Я считаю, что голоса найдутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции («Слуга народа» — прим. «Ленты.ру»). Это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были озадачены», — сказал Саакашвили.

Материалы по теме 00:01 — Сегодня

Он также рассказал, что имел «интересную встречу» с депутатами от президентской партии «Слуга народа».

«На выборах [в парламент 2019 года], когда я увидел, что моя партия «Движение новых сил» забирает там 2-3 процента у “Слуги народа”, но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, многие тысяч украинцев, голосовать за “Слугу народа”, чтобы не отобрать у них монобольшинство», — заявил политик, добавив, что внес свой пассивный вклад в победу партии президента Украины Владимира Зеленского.

22 апреля стало известно, что Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу.

В мае 2015 года Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к главе государства.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Зеленский восстановил гражданство Саакашвили, политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

Источник: Лента.Ру