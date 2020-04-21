Самая молодая миллиардерша в мире показала фигуру в бикини во время изоляции

21 апреля 2020     4
Самая молодая миллиардерша в мире показала фигуру в бикини во время изоляции

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость запечатлена лежащей на шезлонге на фоне бассейна в бежевом бикини и золотом колье. Публикация миллиардерши набрала 5,4 миллиона лайков и больше 20 тысяч комментариев, в которых поклонники восхитились ее внешним видом.

«Окей, посмотрите на эту фигуру», — написал один. «Просто идеальная», — отметил второй. «Надеюсь я смогу выглядеть также после рождения ребенка», — высказалась третья. «Шикарная! Мое тело после карантина должно выглядеть именно так», — заключила последняя.

В марте 2019 года издание Forbes объявило о том, что участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер впервые стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей свое состояние самостоятельно, а спустя год, 7 апреля, она получила этот титул второй раз подряд.

Источник: Лента.Ру

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