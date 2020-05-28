Самая перспективная российская модель показала фото с глубоким декольте

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, показала новую фотографию с отдыха. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 21-летняя модель позирует на каменных ступенях у моря. Она одета в летнее желтое платье с пестрым принтом и глубоким декольте. В описании к посту, набравшему 15 тысяч лайков, она привела цитату популярного в соцсетях поэта J. M. Storm.

Поклонников впечатлили внешний вид и наряд Кафельниковой. «Какое интересное платье», «Красивые фото и платье», «Моя любимая серия ваших фото», — писали они в комментариях.

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Это не первый раз, когда Алеся Кафельникова фотографируется в откровенном наряде. Ранее в мае она выложила серию из двух снимков, на которых запечатлена в ванной комнате с маской на лице и с самокруткой. На первом кадре она сидит в ванне и прикрывает обнаженную грудь рукой, на втором — позирует близко к камере и курит.

19 мая журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых перспективных молодых жителей России «З0 до 30». В категории «Мода и дизайн» победителями стали модель Алеся Кафельникова и предпринимательницы Алиса Ушакова и Вероника Хан.

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Источник: Лента.Ру