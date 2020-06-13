Самое высокое здание в мире окрасилось в российский триколор

13 июня 2020     14
Самое высокое здание в мире окрасилось в российский триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в российский триколор в честь Дня России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте здания.

«Мы желаем нашей русской общине праздничного дня», — говорится в сообщении.

Бурдж-Халифа — самое высокое, самое многоэтажное здание, а также самое высокое сооружение в мире. Его высота составляет 828 метров или 163 этажа.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР. Кроме того, во многих городах страны 12 июня отмечается как День города.

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Источник: Лента.Ру

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