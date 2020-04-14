Самолет из Сеула со 130 россиянами приземлился во Владивостоке

Самолет из Сеула со 130 россиянами на борту приземлился в аэропорту Владивостока, передает ТАСС.

Самолет авиакомпании «Аврора» приземлился в 11:48 мск (18:48). Ранее заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков заявлял, что этим рейсом прибудут около 130 жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, среди них около 30 приморцев. Всем им предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

У одного из выходов аэропорта находятся спецавтобусы, которые доставят людей в их дома или обсерваторы.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

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