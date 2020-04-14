Самолет из Сеула со 130 россиянами приземлился во Владивостоке

12 апреля 2020     20
Самолет из Сеула со 130 россиянами приземлился во Владивостоке

Самолет из Сеула со 130 россиянами на борту приземлился в аэропорту Владивостока, передает ТАСС.

Самолет авиакомпании «Аврора» приземлился в 11:48 мск (18:48). Ранее заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков заявлял, что этим рейсом прибудут около 130 жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, среди них около 30 приморцев. Всем им предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

У одного из выходов аэропорта находятся спецавтобусы, которые доставят людей в их дома или обсерваторы.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

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Источник: Газета Известия

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