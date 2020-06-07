Самолет с 19 россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Петербурга

7 июня 2020     16
Самолет с 19 россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Петербурга

Самолет c россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта воздушной гавани за 7 июня.

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент—- Санкт-Петербург прибыл в Пулково в 12:57 по московскому времени. Самолет вылетел в 10:39 по местному времени (8:39 мск). На борту находятся 19 граждан России и 14 граждан других государств.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Санкт-Петербурга, из Узбекистана специальным рейсом должны были вывезти 33 граждан России. По прибытии в аэропорту Пулково пассажиры должны пройти медицинский осмотр и сдать тесты на COVID-19. Всех прибывающих из-за границы обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Возвратившихся на родину путешественников в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Жители других городов и петербуржцы, которые не имеют возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут размещены в обсерваторе.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию. В ближайшие дни планируется около 10 вывозных рейсов.

29 мая правительство России выделило 600 млн рублей на поддержку оставшихся за рубежом из-за пандемии россиян.

19 мая глава Минкомсвязи Максут Шадаев подсчитал, что за полтора месяца совершено свыше 100 вывозных рейсов.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключением являются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

Источник: Газета Известия

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