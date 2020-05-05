Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

5 мая 2020     16
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

Авиалайнер «Сухой Суперджет 100» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Москвы в Самару, однако после взлета, по предварительным данным, отказал левый двигатель.

«Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», – сказал представитель экстренных служб.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 30 марта, в Шереметьево благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи–Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя.

Источник: Газета Известия

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