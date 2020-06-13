Самый высокий небоскреб в мире окрасили в цвета флага России

Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае – окрасился в цвета российского флага. Таким образом в ОАЭ поздравили россиян с Днем России.

«Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в заявлении администрации башни в Twitter.

Как пишет «РИА Новости», в Дубае проживает не менее 200 тыс. россиян.

Высота Бурдж-Халифа составляет 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.

Так, в 2018 году небоскреб также окрасился в цвета российского триколора в честь победы сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

На башню спроецировали слово Russia и счет матча. Россияне обыграли саудовцев со счетом 5:0.

День России государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.

Россиян поздравили с праздником лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, госсекретарь США Майп Помпео и многие другие.