Саудовская Аравия предсказала новое снижение добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times предсказал, что в ближайшие месяцы снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей за счет естественных причин.

Он не уточнил, какие экспортеры пойдут на такие меры, но отметил, что королевство по-прежнему придерживается политики коллективного сокращения, как и в последние три года.

Материалы по теме 22:33 — 12 апреля

По словам министра, ценовая война, начавшаяся после провала мартовских переговоров ОПЕК+, была нежелательна для Саудовской Аравии, но помогла создать финансовый буфер. Бен Салман подчеркнул, что Эр-Рияду хватило бы ресурсов для продолжительного противостояния, но это было бы к крайне негативным последствиям для всего рынка в целом.

Сделку в формате ОПЕК+ заключили 23 страны. Соглашение подписано 12 апреля. Оно предусматривает совокупное снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая, затем объем снижения уменьшается.

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении на 2,5 миллиона баррелей с отчетом от базового показателя в 11 миллионов, но королевство вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом дополнительно взяли на себя обязательства убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей.

Обязательства других стран, в первую очередь США, пока неизвестны. В связи с этим соглашение пока не привело к повышению стоимости нефти. Напротив, сорт марки Brent на утро среды, 15 апреля, находится ниже 30 долларов за баррель, хотя перед сделкой рос до 36 долларов.

Как отмечают аналитики, достигнутые параметры снижения выглядят недостаточными, что избавить рынок от излишнего предложения. Поэтому на фоне быстрого исчерпания объемов для хранения нефти сокращать добычу вскоре придется больше.

Источник: Лента.Ру