Сбивший трех человек в Екатерибурге водитель признал вину

Водитель микроавтобуса Fiat Ducato, наехавший на пешеходов в Екатеринбурге, признал вину, с мужчины взяли подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области в среду, 10 июня.

Инцидент произошел в понедельник. Фургон столкнулся с Hyundai Accent, после чего его отбросило на толпу людей, переходивших дорогу. В ГИБДД заявили, что микроавтобус двигался на красный свет.

«Представители МВД избрали в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с тем, что он на допросе, который все еще продолжается, дал признательные показания, вину свою признает, сам по звонку полиции прибыл на следственные действия», — сообщил ТАСС начальник пресс-службы Валерий Горелых.

По его словам, водитель фургона в момент аварии был трезв и в адекватном состоянии. Всего за мужчиной числится только два административных правонарушения. Официально он не трудоустроен, подрабатывает, вывозя мусор из частного сектора.

Расследование находится на контроле у руководства Главного следственного управления областного ГУ МВД.

В результате происшествия пострадали три человека, все они были госпитализированы с различными травмами. В больнице одна из пострадавших скончалась.