Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

22 мая 2020     13
Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров крупнейшей в России нефтегазовой компании «Роснефть» принял решение назначить Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет. Об этом корпорация сообщила в пятницу, 22 мая.

«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» сроком на 5 (пять) лет», — приводит «РИА Новости» сообщение.

Директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет правительство России утвердило 20 мая.

Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года. Перед этим он в течение нескольких лет был председателем совета директоров компании.

15 мая корпорация обнародовала финансовую отчетность за I квартал 2020 года. Как отметил Сечин, компании удалось сохранить стабильное положение, несмотря на ряд негативных факторов, влияющих на мировой и отечественный нефтяные рынки. По его словам, «Роснефть» по основным показателям финансовой активности заняла лидирующую позицию в мире.

Источник: Газета Известия

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