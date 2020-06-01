Седокова похвасталась покупкой квартиры без ремонта

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова приобрела квартиру. Покупкой она похвасталась в своем Instagram-аккаунте.

«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру, — написала исполнительница в комментарии к снимку, где она позирует на фоне бетонных стен без отделки. — Теперь я ищу своих людей в ремонте». Певица попросила подписчиков помочь в поиске. Ей нужен дизайнер, производитель мебели, а также рекомендации по выбору строительных материалов и сантехники.

Материалы по теме 00:02 — 24 апреля

Седокова планирует оформить квартиру в неоклассическом стиле. «Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта. Бесплатно не надо, но за миллион и мы хотим пост, и потом фото вашей квартиры везде использовать тоже. И без “нам нужно три недели изучить проект”», — обозначила свои пожелания звезда.

⠀

В мае Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой». Певица рассказала, что придерживается интервального голодания: отказывается от еды на 20 часов, а затем ест в отведенные для этого четыре часа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru *** Обратная связь с отделом « Дом »:

Источник: Лента.Ру