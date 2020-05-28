Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»

28 мая 2020     7
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выложила несколько Instagram-stories, в которых раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой для своего дедули».

Певица рассказала, что придерживается интервального голодания: отказывается от еды на 20 часов, а затем ест в отведенные для этого четыре часа. «Результат — минус три килограмма за месяц, приятное потерянное ощущение голода. Оказалось, жизнь без завтрака существует!», — написала артистка. Она пояснила, что для поддержания фигуры бегает, а также делает упражнения «планка» и «вакуум». Кроме того, она рекомендует принимать витаминные комплексы.

Седокова отметила, что весит 65 килограммов при росте 172 сантиметра. Она добавила, что планирует сбросить еще пять килограммов. «Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье», — считает певица.

Певица призналась, что делает уколы красоты, так как хочет оставаться сексуальной до самой старости. По ее словам, она не сильно дорожит своими мимическими морщинами.

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Источник: Лента.Ру

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Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выложила несколько Instagram-stories, в которых раскрыла секрет фигуры и пообещала стать …



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