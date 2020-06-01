Семин объяснил причину своей отставки с поста главного тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил причину своей отставки. Об этом он рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, причина заключается в том, что он не являлся для руководства красно-зеленых «ручным тренером», а также мешал им в определенных моментах. «Подчеркиваю: не клубу, а лично им», — уточнил специалист.

Семин отметил, что откажется от предложения провести торжественные проводы во время какого-то матча. «С этими руководителями — нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие — да», — заявил он.

14 мая стало известно, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с Семиным контракт, истекавший в конце мая. С 1 июня команду возглавил серб Марко Николич.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.

Источник: Лента.Ру