Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

9 апреля 2020     13
Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроки “Локомотива” заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому не надо обвинять их в жадности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Они кормят клуб в не меньшей степени!» — посчитал Семин.

По мнению тренера, государство должно оказать финансовую поддержку футболу, так как он является неотъемлемой частью жизни общества. «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них», — отметил он.

7 апреля стало известно, что футболисты «Локомотива» отказываются идти на понижение зарплат, несмотря на приостановку розыгрыша Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса. Пауза также наступила в футбольных турнирах по всему миру. В связи с этим многие европейские клубы пересмотрели размеры выплат игрокам. Так, в «Барселоне» игроки согласились на 70-процентное сокращение.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Русская «матрешка» и американский «эффект домино»: как понять современные изменения мира
Русская «матрешка» и американский «эффект домино»: как понять современные изменения мира

Современный псевдоглобализированный мир вступил в стадию быстрой трансформации и неопределенности развития, что отразится на образе жизни всех слоев общества во …


Вести Севастополь 9.04.2020
Вести Севастополь 9.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе новый случай коронавируса. Режим самоизоляции продлён. – Замминистра обороны приехал в город, чтобы увидеть, …


В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах
В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах

В связи с обострением эпидемиологической обстановки, городские власти усилили контроль за режимом самоизоляции.  Проезд в регион по автомобильным дорогам теперь …


Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков
Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков

В Сочи операция по вывозу бомжей из города закончилась бегством и избиением казаков. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает …


Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов
Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». «Игроки “Локомотива” заработали очень серьезную …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты