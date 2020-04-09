Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроки “Локомотива” заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому не надо обвинять их в жадности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Они кормят клуб в не меньшей степени!» — посчитал Семин.

По мнению тренера, государство должно оказать финансовую поддержку футболу, так как он является неотъемлемой частью жизни общества. «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них», — отметил он.

7 апреля стало известно, что футболисты «Локомотива» отказываются идти на понижение зарплат, несмотря на приостановку розыгрыша Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса. Пауза также наступила в футбольных турнирах по всему миру. В связи с этим многие европейские клубы пересмотрели размеры выплат игрокам. Так, в «Барселоне» игроки согласились на 70-процентное сокращение.

Источник: Лента.Ру